Хирург сравнила легкие курильщика с легкими после COVID

Доцент Центра медицинских наук Техасского технического университета доктор Бриттани Бэнкхед-Кендалл поделилась рентгеновскими снимками легких курильщика и легких пациента с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Доктор вылечила тысячи пациентов от вируса за последний год. Она хочет предупредить людей о долгосрочной опасности заболевания и важности серьезного отношения к нему.

По словам хирурга, легкие курильщика довольно пятнистые и "туманные". Пациент с Covid имеет полностью "белые" легкие. Это связано с интенсивным рубцеванием, вызванным коронавирусом и недостатком воздуха.

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.



And they collapse. And they clot off.



And the shortness of breath lingers on... & on... & on.