Водитель Алматы узнал цену неудачного маневра

В Алматы из-за неудачного маневра произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Lexus RX300 и Daewoo Nexia ехали по проспекту Абая в восточном направлении.

Не доезжая до пересечения с улицей Муканова, водитель Daewoo решил резко повернуть направо на автобусную полосу. Водитель Lexus заметил это и "помигал" фарами. По его словам, водитель Daewoo, по всей вероятности, не обратил внимания.

Произошло столкновение, от которого Nexia выбросило через все полосы и арык на аллею.

В ДТП обошлось без серьезных травм. Водитель Daewoo отделался небольшими ссадинами и ушибами. Судя по фотографиям, сильные повреждения получили оба авто - смятый кузов у Daewoo и Lexus.