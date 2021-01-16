Российскую вакцину от КВИ проверят на онкопациентах

Российские ученые подготовили дизайн исследования влияние вакцины "Спутник V" против коронавируса на людей с онкологическими заболеваниями, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает ТАСС.

Мы подготовили дизайн исследования, который находится на согласовании в этическом комитете. Андрей Каприн

В разработке общего плана и описания методов клинических исследований вакцины участвовали специалисты НМИЦ радиологии вместе с учеными Центра им. Н.Ф.Гамалеи.

По словам Каприна, в ближайшее время специалисты должны приступить к отбору онкопациентов в группу, которую будут вакцинировать. По оценкам ученого, на исследование специалистам понадобится около 6-7 месяцев, а группа добровольцев должна состоять из 250 человек.