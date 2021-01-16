Facebook и Instagram восстановили заблокированные аккаунты Трампа

Facebook и Instagram внезапно восстановили ранее заблокированные аккаунты Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

При переходе на страницы аккаунтов действующего президента США все его записи отображаются.

В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. Цукерберг обвинил Трампа в использовании соцсети для "разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство".

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Ранее его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.