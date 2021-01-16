Подлежат строгой защите: Германия ответила на запросы России по Навальному

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному, сообщает zakon.kz.

Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ передало Москве протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, однако российской стороне не было передано никакой медицинской информации. Об этом сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству DPA в пятницу, 15 января, передает Deutsche Welle.

Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России. представитель Минюста.

Чиновник заявил, что Германия дала ответы на все запросы России, сделанные еще в августе и сентябре 2020 года. Таким образом, из этого следует, что с момента отправки первых запросов до получения ответов на них прошло почти полгода — Россия не раз просила предоставить данные и улики, а также предупреждала Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального.

По словам представителя германского Минюста, Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего. Данные о состоянии его здоровья, согласно германским правовым нормам, подлежат "особенно строгой защите", отметил чиновник.