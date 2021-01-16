Заболевшие гриппом и ОРВИ вдвойне подвержены риску заражения COVID-19

МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане сделало заявление о жизнеспособности COVID-19 в холодное время года, сообщает zakon.kz.

Жизнеспособность COVID-19 в холодное время года досконально не изучена. Однако, стоит учитывать, что вирус гриппа имеет наибольшую активность именно зимой. Не исключено, что и COVID-19 ведет себя подобным образом, - говорится в сообщении.

Заболевшие гриппом и ОРВИ вдвойне подвержены риску заражения коронавирусом, поскольку эти инфекционные заболевания оказывают сильнейшую нагрузку на организм и иммунитет.



Кроме того, сопротивляемость человеческого организма в холодное время года к инфекциям снижается, и повышается риск заболеть COVID-19.

За последние 3 месяца 2020 года в Казахстане зарегистрировано 771 524 случая заболевания ОРВИ. Из них, в октябре – 267 133 человека, в ноябре – 254 140 человек, в декабре – 250 251 человек заболели ОРВИ.

В целях безопасности и здоровья, призываем не подвергать опасности себя и своих близких! Настоятельно рекомендуем соблюдать предписание санитарных врачей. Минзрав РК