Центральный рынок загорелся в Актюбинской области

В Актюбинской области загорелся "Центральный рынок Алан", сообщает zakon.kz.

16 января 2021 года 5:48 (время Актобе) в дежурную часть пожарной части Мугалжарского района поступило сообщение о возгорании по адресу г. Кандыагаш, мкр. Молодежный 16 А. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено, что в одноэтажном крытом рынке "Алан" (общая площадь здания 900 кв.м.) произошел пожар на предварительной площади 700 кв.м. ДЧС Актюбинской области

Пожар был ликвидирован в 10 часов 25 минут (время Актобе).

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте организован штаб пожаротушения.

В ликвидации пожара задействованы 18 сотрудников и 3 единицы техники) пожарной части Мугалжарского района, 5 человек и 1 единица техники Алгинского района и 9 человек и 2 единицы техники с города Актобе. Для организации руководства пожара на место пожара прибыл начальник ДЧС Актюбинской области полковник гражданской защиты М.Аманбаев и начальник Службы пожаротушения полковник гражданской защиты А.Кадыров.

ДЧС Актюбинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара незамедлительно звоните по телефону 101, 112