В Акмолинской области запретили массовые крещенские купания

Акмолинская область вошла в "красную" зону, там усилили карантин, передает zakon.kz.

Главный санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление об ограничениях в связи с празднованием Крещения Господне.

Отмечается, что в день празднования запрещена организация и проведение массовых купаний (более 10 человек). Также не допускается купание людей старше 60 лет.

В целях недопущения перекрестных потоков необходимо определить разметку территории "входа и выхода" посетителей в местах купания.

Также в документе говорится об ограничении по количеству посетителей в местах раздевания не более 10 человек, соблюдении социального дистанцирования в местах освещения и окропления святой водой, купания, не менее 1,5-2 метров, исключении рукопожатий, соблюдении масочного режима.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.