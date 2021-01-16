Организаторов финансовой пирамиды задержали в Алматы

Два директора финансовой пирамиды “QI-Trade Kazakhstan” задержаны полицейскими Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Следственного Управления ДП города Алматы, два директора ТОО “QI-Trade Kazakhstan” – 30-летний гражданин С., а также 26-летний гражданин Б. задержаны и в порядке ст.128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания.

Их действия квалифицированы по ст.217 ч.3 УК РК. Накануне судом была санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей”. заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов

Вместе с тем, напомним, что генеральный директор ТОО – 26-летний гражданин С. объявлен в международный розыск. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения и задержание. На расчетные счета фирмы наложены ограничения.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием потерпевших и других сотрудников данного ТОО. Действиям каждого из них органом досудебного расследования будет дана правовая оценка. Рустам Абдрахманов