Умер главврач Талгарской ЦРБ

Скончался главный врач Талгарской центральной районной больницы Нурлан Кульсеитов, сообщает zakon.kz.

С 30 декабря прошлого года по сегодняшний день он болел ковидом. Ему было 62 года. Руководил больницей с 2005 года, - пишут в соцсетях.

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Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области, но причину смерти не назвали, сославшись на врачебную тайну.

В ноябре 2020 года в сети активно обсуждали видео с участием Нурлана Кульсеитова, который вышел из себя на встрече с населением, ударив кулаком по столу. Затем он вышел из зала и покинул встречу. Этот инцидент был опубликован в соцсетях и вызвал обоснованный широкий общественный резонанс. Взбесил тогда врача вопрос жителя о нехватке лекарств для лечения своего ребенка. В акимате Алматинской области сообщили, что главным врачом неоднократно предоставлялся ответ по данному вопросу.