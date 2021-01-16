Китай за пять дней построил больницу для заразившихся COVID-19

Китайские власти возобновили строительство временных больниц для инфицированных коронавирусом нового типа и за последние пять дней создали в провинции Хэбэй на севере страны специализированное медицинское учреждение, имеющее 1,5 тыс. палат, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям агентства "Синьхуа", больница находится в городе Наньгун, куда доставляют заразившихся из прилегающего региона. В ближайшие дни правительство планирует возвести еще шесть аналогичных объектов, в которых будет насчитываться порядка 6,5 тыс. специализированных помещений.

Как сообщается, площадь стандартной палаты составляет 18 кв. метров. Каждая комната хорошо вентилируется и обогревается, имеет точку доступа к интернету и отдельный санузел.

Отмечается, что одновременно ведется строительство аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуан - административном центре Хэбэя.

Согласно официальной статистике, в течение последних двух недель в провинции произошла вспышка коронавируса. На текущий момент в больницах региона находятся примерно 850 инфицированных - около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей.