Избран преемник Меркель

В Германии выбрали нового лидера правящей партии "Христианско-демократического союза" (ХДС), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Новым председателем правящей в Германии партии ХДС стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

За Армина Лашета отдан 521 голос, за Фридриха Мерца — 466 голосов. Таким образом, Армин Лашет избран, он получил абсолютное большинство голосов, - заявил представитель ХДС.

В первом туре участвовало трое кандидатов: на пост председателя, помимо Лашета и Мерца, претендовал также бывший министр по делам окружающей среды, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Никому из них не удалось набрать абсолютного большинства, но Мерц обошел Лашета на пять голосов. Рёттген значительно уступил им обоим.

Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной в Германии. В предвыборной речи на съезде он заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.

После сегодняшнего онлайн-голосования делегаты съезда ХДС, согласно закону, должны письменно подтвердить волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений обнародуют 22 января.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.

31 декабря 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Уходящий год она назвала самым сложным за 15 лет пребывания на посту из-за пандемии коронавируса.

Позвольте напоследок сказать кое-что личное: через девять месяцев выборы в Бундестаг, на которых я больше не буду выдвигать свою кандидатуру. В связи с этим, по всей видимости, сегодня в последний раз я как канцлер могу обратиться к вам с новогодним обращением, - отметила Меркель.