Стало известно, кто возглавил Жамбылский областной маслихат

Депутаты маслихата Жамбылской области на своей первой сессии на должность секретаря избрали исполняющего обязанности ректора Таразского регионального университета Махметгали Сарыбекова, передает zakon.kz.

Доктор педагогических наук, профессор Махметгали Нургалиевич является почетным гражданином города Тараз, заслуженным деятелем Республики Казахстан. В разные годы он возглавлял Евразийский гуманитарный институт, Таразский государственный педагогический институт, Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати. В 2009-2012 годах занимал должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

Махметгали Сарыбеков принимает активное участие в общественной работе на уровне республики и области. Награжден многочисленными государственными, ведомственными и юбилейными наградами, в том числе орденом "Құрмет", Почетной грамотой Президента Республики Казахстан.

В целом, депутатский корпус всех маслихатов области обновился на 70%, свыше 48 процентов составляют женщины и молодежь до 35 лет. Средний возраст народных избранников снизился с 53 до 46 лет.

Среди народных избранников представители девяти национальностей, многодетные матери, люди с инвалидностью, инженеры, педагоги, рабочие, спортсмены и деятели культуры.

Так, в состав областного маслихата вошли трехкратный обладатель главного приза республиканского турнира "Казахстан Барысы" Бейбит Ыстыбаев и один из самых молодых депутатов 27-летний директор молодежного ресурсного центра Меркенского района Ерболат Дуйсенкул. Депутатом маслихата города Тараза стала председатель ОО "Молодежное общество инвалидов", Инвалид второй группы Айгерим Даулетбаева.