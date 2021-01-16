Крышу котельной сорвало ветром в ВКО

16 января 2021, 18:21
Фото: ДЧС ВКО

Крышу котельной сорвало порывистым ветром в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

Сегодня в результате порывистого ветра, достигавшего до 32 м/с, в селе Шуак Жарминского района произошел частичный срыв кровли здания котельной на площади 36 кв. м. Жертв и пострадавших нет. ДЧС ВКО

Как сообщается, на месте работает комиссия в составе местных исполнительных органов.

В регионе 16 и 17 января было объявлено штормовое предупреждение о ветре до 30 м/с. Граждан просили соблюдать меры безопасности.


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