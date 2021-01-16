Умер барон Бенджамин де Ротшильд

Председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд, умер на 58-м году жизни, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ариан де Ротшильд и ее дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме в Преньи, семья Ротшильд

Также родственники подчеркнули, что его похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.

Банкир с 1997 года возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding.