Умер барон Бенджамин де Ротшильд

16 января 2021, 18:34
Фото: vesti.ru

Председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд, умер на 58-м году жизни, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ариан де Ротшильд и ее дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме в Преньи,

семья Ротшильд

Также родственники подчеркнули, что его похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.

Банкир с 1997 года возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding.


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