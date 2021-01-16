Подросток умер, надышавшись веселящим газом

В Москве 16-летний подросток умер после того, как надышался веселящим газом. В тот же вечер полиция задержала курьера на повторной доставке баллонов этому же парню, передает zakon.kz.

В телефоне скончавшегося Лени полицейские нашли контакт человека, который привозил ему газ, и сделали новый "заказ". На адрес 41-летний Сергей Федичкин приехал аж с 12 баллонами и пятью пачками воздушных шаров, - говорится в сообщении Telegram-канала Life Shot.

Полицейским Федичкин рассказал, что он лишь простой доставщик и работает на некоего бизнесмена - владельца автосервиса на Каширском шоссе. Этого мужчину уже нашли.