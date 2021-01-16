Названы опасные для здоровья диеты

Какие модные принципы организации питания могут быть не только вредны, но даже опасны, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Филиппова, передает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Она обратила внимание на пять типов организации питания.

По группам крови. Эта диета основана на том, что человек есть те продукты, которые подходят ему по группе крови, а те, что не подходят, - полностью исключает из рациона.

Конечно же это не обосновано. Нет никакого взаимодействия группы крови и гормонального фона, метаболического обмена и других процессов в нашем организме. врач-эндокринолог Татьяна Филиппова

Раздельное питание. Это отдельное употребление белков и углеводов, обоснованное тем, что продуктам для переваривания требуется различная среда и разные факторы для усвоения.

Это тоже не обосновано и не является физиологичным для нашего организма. Во-первых, большинство продуктов не являются стопроцентными белками или углеводами. Они уже содержат в своем составе в различном процентном соотношении другие макроэлементы. Человеческий организм устроен так, что он употребляет и усваивает максимально разнообразную пищу", - отметила эндокринолог.

Дробное голодание. Такой вариант допускает употребление любых продуктов без особых рекомендаций, при этом один-два дня в неделю человек должен устраивать себе голодовку.

Такой тип питания абсолютно не физиологичен для нашего организма, а иногда может принести даже больший вред. Потому что в эти промежутки дней, когда у нас полностью исключается поступление пищи в организм, либо оно минимальное, это может нанести вред, привести к заболеваниям и гормональным сбоям, - заявила врач.

Диета "Светофор". В ней продукты распределяются по цветам, при этом принцип похож на светофор: все, что красного цвета, - стоит ограничить в рационе. Желтые продукты можно есть в небольших количествах, а все зеленые - разрешены в любом количестве.

Конечно же это тоже не обосновано. Исключается разнообразие и человек может не получать каких-то необходимых веществ, микроэлементов и витаминов, - пояснила диетолог.

Не есть после шести. Рекомендация по питанию в этом случае одна - в 18:00 холодильник закрывается на замок.

Некоторым людям это может подходить, в зависимости от их режима. Но это очень индивидуальный вопрос. Во-первых, первая половина дня у нас тоже должна быть выстроена, тоже должно быть правильное питание, а во-вторых, в вечернее время у всех различная активность, различное время отхода ко сну. Именно это влияет на то, во сколько должен быть последний прием пищи, - подытожила врач.