Массовые купания на Крещение запретили в Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин подписал постановление об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период празднования Крещения Господня, передает zakon.kz.

Согласно документу, в период празднования Крещения Господня санврач постановил:

не допускать организацию и проведение массовых купаний (более 10 человек);

не допускать купание лиц старше 60 лет;

в целях недопущения перекрестных потоков определить разметку территории "входа и выхода" посетителей;

ограничить по количеству посетителей в местах набора воды (не более 10 человек);

обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах освещения и окропления водой (не менее 1,5-2 метров);

исключить рукопожатия либо другие формы прямого контакта;

обеспечить соблюдение масочного режима (обязательное ношение одноразовых или многоразовых масок со сменой каждые 3 часа);

провести разъяснительную работу среди населения о запрете проведения массовых мероприятий.

Представителю духовенства по Карагандинской области при праздновании Крещения Господня:

в помещениях церквей, где будет проходить освещение и окропление водой, обеспечить заполняемость не более 50%, но не менее 4 кв. метров на одного посетителя для соблюдения социальной дистанции 1,5-2 метра;

исключить рукопожатия либо другие формы прямого контакта;

обеспечить использование одноразовых перчаток и защитных одноразовых масок лицам, осуществляющим раздачу воды в церквях, с обязательной сменой каждые 2-3 часа;

обеспечить соблюдение требований санитарно-дезинфекционного режима на религиозных объектах.

Контроль за исполнением постановления возложен на акимов городов и районов, Департамент полиции, Управления санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов Карагандинской области.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.