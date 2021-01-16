Массовые купания на Крещение запретили в Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин подписал постановление об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период празднования Крещения Господня, передает zakon.kz.
Согласно документу, в период празднования Крещения Господня санврач постановил:
Представителю духовенства по Карагандинской области при праздновании Крещения Господня:
Контроль за исполнением постановления возложен на акимов городов и районов, Департамент полиции, Управления санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов Карагандинской области.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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