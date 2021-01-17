В Караганде семь человек отравились угарным газом

Семь человек отравились угарным газом в Караганде, сообщает zakon.kz.

16 января в 20:45 в Караганде в пятиэтажном жилом доме по ул. Кемеровская, 97, предположительно, из-за работающего в подвале дома генератора получила отравление выхлопными газами и госпитализирована женщина 1954 г.р. пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в ведомстве сообщили, что за медицинской помощью обратились еще 6 человек.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция, - добавили в департаменте.