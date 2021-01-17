Стрельба произошла в аэропорту Франкфурта - СМИ

В аэропорту Франкфурта идет полицейская операция. Есть информация о стрельбе, передает zakon.kz.

Видео публикуют в социальных сетях. На кадрах виден опустевший зал аэропорта, сотрудник полиции достал из кобуры пистолет. На полу предположительно тело неизвестного.

Al parecer se trata de un incidente con una persona armada, no hay reporte de heridos. #FrankfurtAirport pic.twitter.com/yLpLNIteGX — Emmanuel Rosalez (@journalero) January 16, 2021

По информации Air Live, полиция сообщила о заложенной бомбе. Правоохранительные органы просят пассажиров следовать инструкциям сотрудников Службы безопасности. Сообщается об эвакуации людей.

Закрыты части терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход к вокзалу дальнего следования.