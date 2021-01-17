Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний

Вероятность заражения коронавирусной инфекцией в проруби минимальна, однако в помещениях для подготовки к крещенским купаниям риск заболеть COVID-19 cущественно возрастает, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК .

В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, — все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал. доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский

По словам вирусолога, в воде возбудитель COVID-19 встречается, но в незначительном количестве, поэтому вероятность, что заражение произойдет через воду, крайне низкая.

Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения. Сергей Вознесенский.

Как сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в случае если возле купели будет много людей, которые не будут соблюдать дистанцию, цепочка передачи вируса может быть активирована.