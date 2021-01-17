Психолог рассказал, как обнаружить обман на сайте знакомств

Тактика мошенников на подобных ресурсах не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать. В этот момент их самое время "раскусить", сообщает zakon.kz.

Старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Андрей Полянский рассказал агентству "Прайм" о популярных методах обмана на сайтах знакомств.

Мошенники обычно действуют по однотипной и предсказуемой схеме. Как правило, они говорят о внезапной болезни — своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение. Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость. Андрей Полянский

Даже если ваш партнер изображает из себя состоятельного человека, он может заговорить о финансовых проблемах. В этом случае делается акцент на блокировку счетов, проблемы с банком или необходимость вложить деньги в новый проект. Бывает, что мошенники сообщают, что не могут приехать к вам из-за сложностей с деньгами и просят оплатить проезд — разумеется, "с возвратом денег".

Такие "звонки" — повод насторожиться и отказать в просьбе. Если вы скажете, что у вас тоже мало денег, мошенник исчезнет, констатирует Полянский.

Бывает, что мошенники шантажируют жертв, обещая разослать их личные фото, поэтому не торопитесь делиться с интернет-знакомыми подобной информацией. Как правило, странички мошенников в соцсетях выглядят идеально, что усыпляет бдительность — а ведь в этом случае нужно быть предельно внимательным.