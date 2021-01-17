В Усть-Каменогорске мужчина с перцовым баллончиком напал на незнакомца

17 января 2021, 12:55
Фото: liter

В Усть-Каменогорске 45-летний мужчина с перцовым баллончиком напал на незнакомца, сообщает zakon.kz.

В УП Усть-Каменогорска обратился 40-летний житель областного центра, который сообщил, что ранее незнакомый мужчина возле продуктового магазина в ходе словесной ссоры брызнул перцовым баллончиком в область лица.

На место незамедлительно был направлен ближайщий патрульный экипаж, которым доставлен 45-летний житель, у которого изъят перцовый баллончик. Подозреваемый дал признательные показания.

В отношении 45-летнего мужчины начато досудебное разбирательство по ст.293 ч.1 (Хулиганство) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.


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