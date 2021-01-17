Два человека погибли из-за неисправности печного отопления в Алматы

16 января в Алматы два человека погибли из-за неисправности печного отопления, сообщает zakon.kz.

В 17:50 на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в частном жилом доме мкр .Кайрат Турксибского района, по предварительной информации из - за неисправности печного отопления на природном газе в скончались до приезда бригады СМП двое взрослых людей 1995г.р,1992 г.р. ДЧС Алматы

В ходе обследования специалистами было установлено отсутствие герметичности в местах соединения металлического дымохода к газовому котлу (горелка), подключенная кустарным способом. Отсутствовал элементарный фиксирующий крепеж дымохода газовой печи. В результате чего, в помещение могли попасть продукты сгорания и угарного газа. Все перечисленное привело к трагическим последствиям.

Напоминаем что в целях недопущения отравлений угарным газом в отопительный период, уже с сентября прошлого года, сотрудниками ДЧС, "КазТранГаз Аймак", волонтерами проведен 100% обход домов частного сектора, на учет взято 145 тыс. 471 домов., С начала 2021 года повторно обследовано более 21 тыс. домов, проведены разъяснения и розданы более 300 тысяч памяток в части соблюдения элементарных правил безопасности при использовании печного и газового отопления.

Необходимо отметить, в октябре 2020года, в ходе обхода частного жилого сектора по этой улице, с жителями данного дома была проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил безопасности с вручением рекомендаций и памятки о безопасности в отопительный период. Департамент по ЧС г. Алматы предупреждает: следите за исправностью дымоходов печного оборудования!Берегите себя и своих близких!