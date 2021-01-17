Сельчанин жестоко избил и ограбил жителя Талдыкоргана, сообщает zakon.kz.

13 января в многопрофильную больницу Талдыкоргана с травмами головы был доставлен 31-летний горожанин. Выехавшие к пострадавшему оперативники выяснили, что в одном из микрорайонов его избил незнакомый мужчина и забрал из кармана сотовый телефон.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Западного городского отдела полиции Бахытжан Алькенов и Арнур Алханов, задержали подозреваемого 26-летнего жителя села Еркин, у которого изъяли похищенный телефон. Выяснилось, что задержанный мужчина, признавшийся в грабеже, ранее был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, и, отбыв наказание в виде семилетнего лишения свободы, освободился в 2020 году.