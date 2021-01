Голливудский актер похвалил казахстанскую теннисистку

Голливудский актер и режиссер Рассел Кроу впечатлился казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, передает Vesti.kz.

Сегодня Путинцева опубликовала видео, как ей из-за карантина приходится тренироваться в номере отеля.

На это ответил известный по ролям в фильмах "Гладиатор", "Ной", "Игры разума", "Нокдаун", "Мумия" Кроу. Он написал в своем Twitter: "Теперь у меня новая любимая теннисистка на Australian Open".

Got my new favourite for the Australian open ... https://t.co/jlr3YPpHke