Море "закипело" в Одессе, кадры природного явления очевидцы публикуют в социальных сетях, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Подобный эффект возник из-за разницы температур воздуха и воды, пояснили эксперты.

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При 6-7 градусах вода в море должна начинать замерзать. При этом выделяется достаточное количество тепла. И будет казаться, что море дымится. заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера

Отмечается, что морозы пришли в Одессу, когда температура воды была выше 0°C, из-за чего и начал образовываться пар.