Водителя в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали водителя, управлявшего автомашиной в состоянии наркотического опьянения, сообщает zakon.kz.

Во время рейдовых мероприятий участковые инспекторы МПС Созакского РОП на одной из улиц районного центра заметили автомашину Toyota Camry, водитель которой находился за рулем непристегнутый ремнем безопасности. При проверке выяснилось, что местный житель управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Его доставили в районный отдел полиции. При обыске стражи порядка обнаружили в кармане мужчины и изъяли наркотическое вещество растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось "высушенной марихуаной". пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 296 ч. 2 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Кроме того, полицейские направили собранные материалы в суд Созакского района для лишения нарушителя ПДД водительских прав.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области