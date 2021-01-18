Власти объяснили задержание Навального

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Москве объяснило задержание политика Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. УФСИН РФ по Москве

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, а до решения суда он будет находиться под стражей.

Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения. Ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального А.А., а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором, - пояснили в управлении.

Алексей Навальный сел в самолет Берлин - Москва 17 января. Первоначально борт с политиком должен был приземлиться в аэропорту Внуково, однако позже самолет прибыл в Шереметьево. Он прибыл в аэропорт в сопровождении экипажей берлинской полиции.

Он был задержан при прохождении паспортного контроля. Сотрудники полиции не разрешили присутствовать его адвокату.

О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.

Ранее стало известно, что московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск.