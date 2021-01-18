Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

Доходности депозитов давно стали совсем низкими и неинтересными для сбережения денег, а с 2021 года доход по вкладам и облигациям облагается налогами. Чтобы обогнать инфляцию и заработать, важно повышать уровень финансовой грамотности и изучить больше инструментов, передает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказала финансовый советник Анна Харченко.

Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет. Все средства, которые вы разместите на этом счете, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.

Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ (облигации федерального займа - ред.), получится больше 17%. финансовый советник Анна Харченко

По ее словам, чтобы зарабатывать еще больше, нужно быть готовыми взять на себя больше риска и погрузиться в мир акций. Таким образом, как пояснила эксперт, можно заработать на росте стоимости, а также выплатах части прибыли акционерам.

Также она отметила, что ряд компаний США также могут повысить дивиденды. Политика избранного президента Джо Байдена делает сектор "зеленых технологий" привлекательным для инвестиций. Рост индекса S&P 500 также может стать приятным при позитивном сценарии.

Важным фактором, влияющим на мировую экономику в 2021 году, будет оставаться эпидемиологическая обстановка. Рынки, возможно, еще "поштормит", но в целом взгляд - позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики, - считает Харченко.