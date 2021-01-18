Глава "ФНБ "Самрук-Қазына" заслушал предварительные итоги "Казатомпром" за 2020 год

Председатель Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов рассмотрел предварительные итоги АО "НАК "Казатомпром" за 2020 год.
Так, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, финансово-производственные показатели компании выглядят оптимистично. В 2020 году Казатомпрому удалось выплатить по итогам 2019 года дивидендов на 24% больше, чем в предыдущем году.
Наряду с этим, компания продолжает улучшение в процессе закупок. Доля местного содержания в услугах доведена до 93%, товарах - 71%.
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