ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге 

В Караганде члены ОПГ нанесли ущерб на сумму более 700 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды.

В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат, - сообщила пресс-служба КФМ МФ РК.

Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.

В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста.

30 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.