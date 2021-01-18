Казахстанская актриса навсегда уехала в Россию, шокировав причиной

29-летняя актриса Бибигуль Актан Суюншалина покинула Казахстан навсегда. Об этом она объявила на своей странице в Instagram, передает zakon.kz.

Я приняла решение возвращаться в Россию насовсем. Вы правы, здесь у меня гораздо больше возможностей и не стоит больше терять зря время. Но если в Казахстане будут интересные проекты, с удовольствием приеду, - написала Бибигуль Актан Суюншалина.

Девушка призналась, что долго не могла решиться на этот шаг, поскольку она ощущала чувство долга, большую любовь к Родине, своим друзьям и родным. Но целый ряд причин перевесили в итоге и повлияли на ее решение покинуть Алматы и Казахстан.

Я думала, что я должна, больше уделять времени и сил проектам в Казахстане, учить язык, проводить все свободное время на родине и доказывать, что я достойна! На деле большинство были недовольны «язык я не достаточно хорошо знаю, не правильно учу, не правильно произношу и тд». На проектах платят просто сущие копейки, на которые честно, прожить сложно. И большинство прикрываются дружбой «ну Бибигуль мы же друзьям сейчас просто нет денег, а вот на следующий проект мы тебе сделаем такой гонорар, что ты ахнешь». Но, конечно же, это просто слова. Куча грязи за спиной и постоянная борьба за человеческие рабочие условия, - написала Бибигуль Актан.

Тем не менее, она вспомнила о некоторых проектах с теплотой.

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Конечно же, есть проекты, которые я вспоминаю с трепетом и когда-нибудь обязательно вам о них расскажу и познакомлю с людьми, которые попали прямо в сердце, - добавила актриса.