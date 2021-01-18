В "Правительстве для граждан" прокомментировали очереди в ЦОНах и автоЦОНах, сообщает zakon.kz.

Сегодня отдельные информационные системы, задействованные в процессе оказания госуслуг населению работают со сбоями. В связи с этим, возникло скопление граждан в ЦОНах и автоЦОНах, - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты АО "Национальные информационные системы" устраняют технические неполадки.

В "Правительстве для граждан" просят каждого услугополучателя проявить терпение и по возможности получать государственные услуги онлайн, избегая мест скопления граждан.