COVID-19 никуда не денется - представитель ВОЗ

Эксперты ВОЗ уверены, что пандемия не закончится и вирус никуда не денется, сообщает zakon.kz.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отмечает, что вакцины не решат всех проблем.

Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, - подчеркнула Вуйнович "Российской газете".

Она уточнила, что необходимо продолжать карантинные ограничительные меры.

Поскольку кризис COVID-19 продолжается, нам все еще необходимо предпринимать меры для предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин, то есть все то, что обеспечивает нашу собственную безопасность, - добавил Вуйнович.