Уроженка Китая "лечила" от бесплодия алматинцев

В Алматы уроженка КНР обещала бездетным лечение бесплодия, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП города, уроженка КНР была ранее судима.
Представляясь работником медучреждения, она обещала гражданам лечение бесплодия и другие серьезные медицинские манипуляции по линии гинекологии, за что заблаговременно требовала щедрое вознаграждение. При знакомстве с потерпевшими женщина представлялась именем “Алтынай”, - отметил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Ерлан Аянбаев.
Подозреваемая находится под стражей.
Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК. Граждан, пострадавших от деяний указанной женщины, призываем связаться по следующим телефонам: 295-54-61, 8-775-718-35-05 и 8-701-758-67-60, – сообщил начальник.
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