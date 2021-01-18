10 лет просит обвинение для бывшего вице-министра Анатолия Шкарупы

В Караганде проходят прения сторон по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы, передает zakon.kz.

На прениях гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Шкарупы. Его обвиняют в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Другим подсудимым - экс-председателю правления "Фонд развития ЖКХ" Кайсару Байдалы и директору ТОО "ENERCO" Ерлану Набиеву прокурор запросил по восемь лет.

Прения продолжатся в пятницу, 22 января.

Шкарупа был взят под стражу в ноябре 2018 года. В октябре 2018 года он сменил на посту вице-министра энергетики арестованного Джаксалиева. 7 ноября на заседании Совета безопасности генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров (прим.ред.: бывший) заявил, что недавно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге. По его словам, к Шкарупе, который ранее занимал должность акима Сарани, есть серьезные претензии со стороны закона.

В Генеральной прокуратуре РК сообщали, что вместе с бывшим вице-министром энергетики были арестованы экс-председатель правления АО "Фонд развития ЖКХ" Қайсар Байдалы и директор ТОО "ENERCO" Ерлан Набиев. Их подозревают в хищении бюджетных денежных средств, выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. При отсутствии теплотрассы и центральной котельной в Сарани Фондом незаконно были перечислены в ТОО "ENERCO" денежные средства свыше 215 млн тенге.