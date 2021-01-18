В сотрудника СТО стреляли из-за долгого ремонта машины 

В Алматинской области владелец автомобиля, недовольный долгим ремонтом, выстрелил в сотрудника СТО, сообщает zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции за несколько часов задержали 51-летнего подозреваемого. А пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. На сегодня его жизни ничего не угрожает. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый был недоволен долгим ремонтом его авто, и после возникшей между ними словесной перепалки, произвел выстрел в мастера из ружья. Вещественные доказательства у подозреваемого изъяты. начальник ОП города Текели Улан Садыков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.24 ч.3, 99 ч.1 (покушение на убийство). Он водворен в ИВС. Остальные детали уголовного дела в соответствии со ст. 201 УПК РК, не могут быть разглашены в интересах следствия.