В Шымкенте устроили автовыставку и получили штрафы

Организатор спонтанной автовыставки привлечен к ответственности полицейскими Шымкента, передает zakon.kz.

Более 100 жителей Шымкента собрались на месте продажи автозапчастей "Авторазбор", расположенном по проспекту Тауке хана, чтобы посмотреть импровизированную, спонтанно организованную автовыставку. Это не понравилось полицейским, на постоянной основе следящим за соблюдением режима карантина в Шымкенте.

Большая часть посетителей не соблюдали масочный режим. После оперативных действий стражей порядка собравшиеся разошлись. Организатор выставки, нарушивший требования Постановления Главного государственного санитарного врача города Шымкент, привлечен к ответственности, - рассказали в Департаменте полиции города Шымкент.