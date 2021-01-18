Мажилис согласовал кандидатуры министров

18 января в Мажилисе состоялись заседания профильных комитетов Палаты, на которых в соответствии с Конституционным законом "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласованы кандидатуры на должность руководителей ряда министерств, передает zakon.kz.

На заседании Комитета по финансам и бюджету по поручению премьер-министра РК и.о. первого заместителя Алихан Смаилов представил на согласование кандидатуру Жамаубаева Ерулана Кенжебековича на должность министра финансов.

Членам Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию были представлены кандидатуры Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность министра торговли и интеграции, Иргалиева Асета Армановича – на должность министра национальной экономики.

При этом депутаты задали ряд вопросов. Во время консультации по кандидатуре Асета Иргалиева речь шла о повышении доли малого и среднего бизнеса, децентрализации государственного управления и эффективному функционированию межбюджетных отношений в регионах.

А и.о. заместителя премьер-министра Роман Скляр представил депутатам этого же Комитета Мажилиса кандидатуры Атамкулова Бейбута Бакировича для назначения на должность министра индустрии и инфраструктурного развития и Мусина Багдата Батырбековича - на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

На заседании Комитета Мажилиса социально-культурному развитию и.о. заместителя премьер-министра Ералы Тугжанов представил депутатам кандидатуры ряда отраслевых министров.

На должность министра труда и социальной защиты населения предложена кандидатура Шапкенова Серика Жамбуловича, на должность министра здравоохранения - Цоя Алексея Владимировича, министра информации и общественного развития - Балаевой Аиды Галымовны, министра культуры и спорта - Раимкуловой Актоты Рахматуллаевны, а также Аймагамбетова Асхата Канатовича - на должность министра образования и науки.

Большой круг вопросов и пожеланий депутатов был адресован Серику Шапкенову. В частности, речь шла о развитии пенсионной системы, совершенствовании базовых минимальных социальных стандартах, методике прогнозирования потребностей рынка труда в востребованных специальностях и др.

Согласование кандидатур руководителей ряда министерств провели сегодня и члены Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

Для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов предложена кандидатура Мирзагалиева Магзума Маратовича, министра по чрезвычайным ситуациям - Ильина Юрия Викторовича, министра энергетики - Ногаева Нурлана Аскаровича.

На заседании Комитета Мажилиса по аграрным вопросам депутатам предложена кандидатура Омарова Сапархана Кесикбаевича на должность министра сельского хозяйства, а членам Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе – кандидатура Бекетаева Марата Бакытжановича на должность министра юстиции.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов приняты заключения комитетов о возможности рекомендовать внесенные кандидатуры для назначения на должности министров соответствующих министерств.