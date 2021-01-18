Смаилов, Тугжанов и Скляр остались на постах

Алихан Смаилов, Ералы Тугжанов и Роман Скляр остаются заместителями премьер-министра, сообщает zakon.kz.
Их кандидатуры согласовал Мажилис.
Указ подписан Касым-Жомартом Токаевым.
Смаилова Алихана Асхановича назначить первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Скляра Романа Васильевича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан, - говорится в сообщении на Акорде.
Также, указом Президента РК министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра.
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