Туман и гололед ожидаются в Казахстане 

В нескольких областях Казахстана 19 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области местами ожидается гололед.

В Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, утром и днем порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем местами низовая метель, ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Уральске ночью ожидаются туман, низовая метель. Вероятность шторма 85-90%

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью ожидается туман, гололед.