Мухтар Тлеуберди получил новую должность

Мухтар Тлеуберди теперь является заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, сообщает zakon.kz.

Об этом сказано в указе Президента.

Тлеуберди Мухтара Бескенулы назначить заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

Тлеуберди Мухтар Бескенулы родился 30 июня 1968 года в селе Аксу.

В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Трудовой стаж:

· Стажер в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (г. Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея);

· Атташе, третий секретарь Управления стран Азии (1993-1996);

· Третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Корея (1996-1999);

· Первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000);

· Советник Государственного секретаря по международным вопросам в Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2001);

· Советник Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль (2001-2003);

· Вице-Министр иностранных дел Республики Казахстан (07.2003-08.2004);

· Посол Казахстана в Малайзии (08.2004-07.2009);

· Посол Казахстана в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины по совместительству (10.03.2005-07.2009);

· Посол Казахстана в Швейцарии (09.07.2009-03.2016), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан по совместительству (20.10.2009-03.2016);

· Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (03.2016-09.2019);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (с 18.09.2019)