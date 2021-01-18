В больнице СКО установили цифровой ангиограф, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов.

Сегодня в областной больнице запустили новый цифровой ангиограф. Современное оборудование позволяет проводить сложные операции при инсульте и инфаркте. В прошлом году такой же ангиограф был установлен в кардиоцентре, где с помощью него проведено свыше 1200 операций. Это сотни сохраненных жизней наших североказахстанцев. Начали проводить операции на головной мозг. аким СКО Кумар Аксакалов

Сейчас в области есть три ангиографа, четвертый будет установлен в новой строящейся многопрофильной больнице. Таким образом, закроют потребность региона в этом аппарате, потому что по мировым стандартам, на 150 тысяч человек приходится 1 ангиограф.

В целом, на обновление оборудования в прошлом году направлено более 12 млрд тг. Больницы пополнили МРТ, КТ, УЗИ, рентген, ангиограф и другие жизненно важные аппараты. Это позволило улучшить медицинские показатели. К примеру, смертности по онкологии снижены на 13%, инфарктам – на 10%. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 36%.

За этими цифрами скрываются сотни спасенных жизней, благодаря профессиональной работе врачей и возможностям современного медоборудования, - добавил глава региона.