Чем запомнился Биржан Нурымбетов на посту министра труда и социальной защиты

Биржан Нурымбетов возглавил Минтруда и соцзащиты 20 августа 2019 года, став третьим министром этого проблемного ведомства в 2019 году. Именно тогда на левобережье столицы с регулярной периодичностью проходили несанкционированные митинги и акции протеста многодетных матерей, требовавших увеличения соцподдержки. Редакция zakon.kz проанализировала работу Нурымбетова на посту министра.

Новоиспеченный глава Минтруда и соцзащиты, изучив текущую ситуацию в социально-трудовой сфере в течение первых двух недель, уже на третьей провел совещание по проблемным вопросам трудовых отношений в Казахстане на примере отдельных предприятий столицы.

Нурымбетов сразу же обозначил, что случаи травматизма на предприятиях Нур-Султана – недоработка работодателей, и задержки по выплате зарплаты рабочим – их же вина.

Министр принципиально заявил, что не позволит представителям бизнеса "кошмарить" простых работяг. В итоге весной 2020 года были приняты поправки в законодательство, которые предусматривают обеспечение достойных условий труда для казахстанских рабочих и ответственность работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда.

Также были внесены поправки в законодательство в сфере профсоюзной деятельности, которые в результате позволили снять претензии Международной организации труда, которые длились 5 лет.

Пожалуй, главным ноу-хау Биржана Нурымбетова на посту министра стали новые механизмы назначения адресной соцпомощи (АСП), впервые озвученные на заседании Правительства в начале октября 2019 года.

Они были разработаны по поручению Президента, данному им в Послании народу Казахстана, но бесспорный факт в том, что поправки в законодательство, вступившие в силу с 1 января 2020 года, действительно обеспечили адресность и справедливость при назначении социальной помощи.

Во-первых, многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, начали выплачивать новое госпособие, размер которого привязан не к доходам семьи, а к количеству детей: от 46760 тыс. тенге (4 ребенка) до 186 688 тенге (16 детей).

Сейчас это госпособие получают 413,4 тыс. многодетных семей.

Во-вторых, при назначении АСП был сохранен ранее действовавший пороговый критерий – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума.

Установлено ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; размер АСП для всех членов семьи определен как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности; усилены требования к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП прекращается всей семье; увеличен срок проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.

Кроме того, детям из семей, получающих АСП, с 1 января 2020 года предоставляются гарантированные соцпакеты (ГСП): в виде продуктовых наборов и гигиенических принадлежностей для детей в возрасте от 1 года до 6 лет; горячее питание в школах, учебные принадлежности и школьная форма, возмещение расходов на проезд до школы и медицинская помощь для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

На этот вид соцпомощи для 430 тыс. детей впервые было предусмотрено 17,5 млрд тенге.

Наряду с этим, с 1 января 2020 года повышены размеры долгосрочных социальных выплат из системы обязательного социального страхования в среднем на 50% по отношению к 2019 году. Соответствующие поправки в законодательство также были внесены при Нурымбетове.

Еще одной важной законодательной инициативой Минтруда и соцзащиты стал закон "О ветеранах", принятый в 2020 году. Документом определены 5 социально-защищаемых категорий ветеранов.

Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане и других странах, отнесены к ветеранам боевых действий на территории других государств, им установлено специальное государственное пособие в размере 4,8 МРП, а также предоставлены все права и гарантии, действовавшие для воинов-афганцев. Усилены меры социальной поддержки воинов-интернационалистов, чернобыльцев и Героев Социалистического Труда.

С приходом Нурымбетова в Минтруда и соцзащиты многое поменялось и в жизни инвалидов.

Так, в рамках реализации Нацплана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года внесены изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы. В связи с этим разработан перечень из 19 заболеваний с выраженными нарушениями функций организма, с сомнительным или неблагоприятным реабилитационным прогнозом, по которым инвалидность может быть установлена сроком на 5 лет.

Расширены перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования, и перечень медицинских показаний, при которых ребенок до 16 лет признается инвалидом.

С января 2020 года начал работать портал социальных услуг. Ресурс предоставляет инвалидам возможность самостоятельного выбора технических средств реабилитации (ТСР) и специальных социальных услуг (ССУ) с учетом их рейтинга, отзывов других пользователей, стоимости и качества.

Сервис обеспечивает сокращение срока получения техсредств реабилитации и спецсоцуслуг с 6 месяцев до 15 дней; прозрачность бизнес-процессов, устранение посреднических услуг; унификацию цен, эффективное использование бюджетных средств; равный доступ поставщиков ТСР и ССУ.

В течение 2020 года посредством портала была предоставлена возможность приобретения 24 видов ТСР. Ею воспользовались более 16,3 тыс. человек, которым выдано 28,8 тыс. технических средств реабилитации.

На данный момент перечень включает 67 видов ТСР, который в дальнейшем будет расширяться.

Кроме того, в пилотном режиме на портале запущен функционал по выдаче ГСП получателям адресной социальной помощи. По итогам года 19,6 тыс. человек получили более 40 тыс. ГСП.

Кроме того, министерство разработало и направлен на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан".

Документ предусматривает устранение дискриминационных терминов в законодательстве, касающихся лиц с инвалидностью, усиление мер по их социальной защите и стимулирование трудоустройства.

Самым тяжелым периодом для Нурымбетова и возглавляемого им ведомства однозначно стал 2020 год, а точнее борьба с социальными последствиями, вызванными пандемией COVID-19.

Так, по поручению главы государства в оперативном порядке был разработан и запущен механизм предоставления ежемесячных выплат в размере минимальной заработной платы (42 500 тенге) казахстанцам, лишившимся доходов, за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Всего за период чрезвычайного положения и карантинных ограничительных мероприятий такие выплаты получили 4,6 млн человек на общую сумму 476,1 млрд тенге.

Также в период ЧП и карантина более 1,1 млн человек получили дополнительно поддержку в виде выплат на приобретение продуктово-бытовых наборов на общую сумму более 25 млрд тенге.

Получателям АСП было автоматически продлено назначение выплат со второго по четвертый квартал 2020 года.

Для лиц с инвалидностью было предусмотрено автоматическое продление сроков инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида, на три месяца с ранее установленной даты переосвидетельствования.

Также проведена определенная работа по обеспечению занятости населения. К примеру, в качестве антикризисной меры разработана и успешно реализуется Дорожная карта занятости.

Благодаря реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" и других государственных программ удалось сохранить и создать 1,2 млн рабочих мест и не допустить роста безработицы.

Ну и в завершении, чем Биржан Нурымбетов уж точно запомнится, по крайней мере своим коллегам, – это повышение зарплат соцработникам.

В Казахстане с 1 января 2021 года на 50% увеличены должностные оклады работников социальной сферы. В 2022 году должностные оклады вырастут на 25%, а в 2023 году – еще на 25%. На эти цели из государственного бюджета на предстоящие три года выделено порядка 95 млрд тенге.

Для журналистов бывший глава Минтруда и соцзащиты останется в памяти как самый открытый министр, который только в 2020 году провел 15 брифингов по разъяснению мер поддержки, которые оказывало государство казахстанцам в этот нелегкий период. Причем разъяснения из его уст прозвучали на двух языках.