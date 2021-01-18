По каким ипотечным кредитам платят ИПН

Применение физическим лицом налогового вычета в размере суммы вознаграждения по займу, полученному в банках второго уровня (кроме Отбасы банк), перенесено на 1 января 2025 года. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Соответствующие поправки внесены законом от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

В настоящее время налоговый вычет по вознаграждению при исчислении индивидуального подоходного налога (ИПН) применяется по займу, полученному только в АО "Жилищный строительный сберегательный банк" (Отбасы банк), - отметили в ведомстве.