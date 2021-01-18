В постановление о карантине в СКО внесли изменения

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области внес изменения в Постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

ТРЦ, торговые дома и непродовольственные магазины площадью свыше 500 м будут работать с 10:00 до 22:00 (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя). В субботу и воскресенье работать не будут (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, парикмахерских, кинотеатров).

Крытые вещевые, строительные и рынки непродовольственных товаров будут функционировать с 9:00 до 20:00 (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя). В субботу и воскресенье работать не будут.

Общественный транспорт будет работать с 6:30 до 22:00 (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье.

Объекты общественного питания будут работать с 9:00 до 20:00. Доставку товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде с понедельника по субботу можно будет осуществлять с 8:00 до 00:00.

Не менее 80% госслужащих остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников), при штатном расписании менее 15 сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% сотрудников оставались на дистанционной форме работы.

Настоящее постановление вступает в силу в 00:00 21 января 2021 года.

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