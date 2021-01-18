Беспорядки из-за педофила в Сатпаеве – фигурантами проходят 57 человек

Фигурантами по делу о беспорядках в Сатпаеве проходят 57 человек, сообщает zakon.kz.

Сейчас подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами дела. После чего оно будет направлено прокурору города Сатпаев для изучения и рассмотрения судом.

Какой именно суд будет рассматривать уголовное дело в отношении подозреваемых, еще неизвестно.

Определение подсудности уголовного дела, в соответствии со статьей 305 УПК, относится к полномочиям прокурора. заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Ернат Калиакпаров

23 июля в полицию города Сатпаев поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. По словам министра, сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Был задействован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры. Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел.

На произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия и несмотря на то, что подозреваемый был задержан, люди потребовали выдать его им.

Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка.

Позднее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем выяснилось, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

В октябре прошлого года стало известно, что подозреваемый повесился в СИЗО города Караганды.