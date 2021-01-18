В Казахстане подорожают ж/д билеты на все внутренние поездки

Весной в Казахстане поднимутся цены на железнодорожные билеты по всем направлениям внутри страны, сообщает zakon.kz.

С 1 марта текущего года планируется повышение тарифов по социально значимым сообщениям на 7%, приводит КТК слова директора департамента маркетинга и продаж АО "Пассажирские перевозки".

Хотел бы для сведения отметить, что в Казахстане стоимость проезда ж/д пассажирским транспортом сохраняется наиболее низкой по сравнению с соседними странами. Так, в Российской Федерации по отношению к нашим тарифам стоимость проезда выше в 1,8 раза, в Республике Узбекистан, Украине – в 1,2 раза. директор департамента маркетинга и продаж АО "Пассажирские перевозки" Алмас Айтбаев

Изменения коснутся не только межобластных, но и пригородных маршрутов. Подорожают с первым днем весны и международные поездки и после открытия границ также вырастет на 7%.

Всего к социально значимым направлениям относятся 106 маршрутов, которые охватывают всю страну и ближнее зарубежье. При этом новшества не коснутся поездов "Тальго". Цена на скоростные сообщения останется на прежнем уровне. Без изменений будет и стоимость билетов у частных перевозчиков.