Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

В Минске в 2021 году не пройдет чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) лишила город этого права, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте организации. Причиной назвали проблемы безопасности.

Среди "растущих проблем безопасности" в федерации отметили рост политических беспорядков, а также пандемию коронавируса.

В настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси, — отмечается в сообщении федерации.

Турнир запланирован на 21 мая — 6 июня. Его должны были принимать Минск и Рига, но Латвия еще в сентябре прошлого отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Различные европейские общественные организации тоже призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска.